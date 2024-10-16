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Malatya’da deprem! Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber’de

Malatya’da deprem! Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber’de

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 11:25
Malatya’nın Kale ilçesinde yaşanan 5,9 şiddetindeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Deprem sonrası A Haber canlı yayına katılan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Deprem ilimizde şiddetli şekilde hissedildi. Olumsuz bir durum yok. Panik halinde pencerelerden atlayan oldu.” dedi.
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