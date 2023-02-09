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Malatya’da deprem bölgesinde ekipler termal kamera ile arama

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 15:06
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden olan Malatya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir enkazdan ısı tespiti yapılmasının ardından ekipler harekete geçti. Mehmetçik ısı tespit cihazı ve termal kamera ile bir nefes bir ses için mücadele ediyor.
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