Malatya’da deprem bölgesinde ekipler termal kamera ile arama

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden olan Malatya’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir enkazdan ısı tespiti yapılmasının ardından ekipler harekete geçti. Mehmetçik ısı tespit cihazı ve termal kamera ile bir nefes bir ses için mücadele ediyor.

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