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Malatya'da deprem

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Giriş: 02.05.2023 01:13
Malatya'da, saat 00.35'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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