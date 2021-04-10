Malatya'da CHP'lilere vatandaştan şok tepki! CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş

'CHP Ekonomi Otobüsü' adı verilen araçla Malatya'ya giden CHP heyeti, bir esnafın kendilerine yönelik sitem dolu çıkışı ile ne yapacağını şaşırdı. CHP'ye 2002'deki krizde nerede olduklarını soran vatandaş, imam hatip mezunu olduğunu, kat sayı zulmü ile karşılaştığını söyledi. Öztrak ve CHP heyeti esnafın sitemi karşısında ne yapacağını şaşırdı.