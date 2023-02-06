Malatya’da bir kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı! O anlar kamerada

Malatya'da depremde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kişinin yaralı olarak çıkarılma anı kameralara yansıdı. Bölgede arama-kurtarma çalışma kesintisiz olarak devam ediyor.

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