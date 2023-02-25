25 Şubat 2023, Cumartesi
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Malatya’da bir deprem daha! Bölgede son durum ne?
Asrın felaketinin ardından, dört il 4,3, 4,4 ve 4,7'lik depremlerle sarsıldı. Depremler çevre illerden de hissedildi. Konya, Sivas, Bingöl ve Malatya dün gece sarsıldı. Malatya Darende'den bir sarsıntı haberi daha geldi. Bölgelerden olumsuz bir haberin gelmediği bildirildi. Öte yandan depremden etkilenen 11 ilde 200 bin konut ve 70 binden fazla köy evi yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.