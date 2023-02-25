25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Malatya’da bir deprem daha! Bölgede son durum ne?

Malatya’da bir deprem daha! Bölgede son durum ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 13:10
Güncelleme:25.02.2023 13:11
Asrın felaketinin ardından, dört il 4,3, 4,4 ve 4,7'lik depremlerle sarsıldı. Depremler çevre illerden de hissedildi. Konya, Sivas, Bingöl ve Malatya dün gece sarsıldı. Malatya Darende'den bir sarsıntı haberi daha geldi. Bölgelerden olumsuz bir haberin gelmediği bildirildi. Öte yandan depremden etkilenen 11 ilde 200 bin konut ve 70 binden fazla köy evi yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Malatya’da bir deprem daha!
Malatya’da bir deprem daha!
Karbon sargı nasıl uygulanır?
Karbon sargı nasıl uygulanır?
Teröre Pençe-Kilit darbesi!
Teröre Pençe-Kilit darbesi!
Hatay Havalimanı’nda hava koridoru!
Hatay Havalimanı'nda hava koridoru!
İşte sokak sokak İslahiye!
İşte sokak sokak İslahiye!
Afetler sonrası neler yapıldı?
Afetler sonrası neler yapıldı?
Enkazdan çıkan değerli eşya ne olacak?
Enkazdan çıkan değerli eşya ne olacak?
Heyelan bir mezrayı yuttu!
Heyelan bir mezrayı yuttu!
Depremde 6 doğum gerçekleştirdiler!
Depremde 6 doğum gerçekleştirdiler!
Tonlarca moloz nerede toplanıyor?
Tonlarca moloz nerede toplanıyor?
TOKİ ile dönüşüm!
TOKİ ile dönüşüm!
Daha Fazla Video Göster