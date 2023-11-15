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Malatya'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

A Haber
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Giriş: 15.11.2023 10:24
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Binaların molozları kamyonlarla belirlenen alana taşınıyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel'den aktardı.
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