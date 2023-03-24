24 Mart 2023, Cuma
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Malatya’da 6'lı koalisyona sert tepki! "Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Malatya'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşerek onların desteğini alan Kılıçdaroğlu ve İttifak liderlerine tepki gösteren vatandaşlar “Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez” dedi.