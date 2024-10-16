Malatya’da 5,9’luk deprem! A Haber'de anlattılar

6 Şubat depremlerinin ardından Doğu ve Güneydoğu'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'da 5,9 büyüklüğünde yaşandığı kaydedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

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