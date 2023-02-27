Malatya’da 5,6’lık deprem | Isı alınan enkazda zamana karşı yarış

Malatya’da 5,6 depremden sonra 5 katlı bina sarsıntıdan kısa süre büyük bir sesle yıkıldı. Bu sırada bina yanında arabasını park eden 2 kişi ve o noktada bulunan 1 kişi enkaz altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır aktardı.

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