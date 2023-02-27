27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Malatya’da 5,6’lık deprem | Isı alınan enkazda zamana karşı yarış

Malatya’da 5,6’lık deprem | Isı alınan enkazda zamana karşı yarış

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2023 16:33
Güncelleme:27.02.2023 16:47
Malatya’da 5,6 depremden sonra 5 katlı bina sarsıntıdan kısa süre büyük bir sesle yıkıldı. Bu sırada bina yanında arabasını park eden 2 kişi ve o noktada bulunan 1 kişi enkaz altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Isı alınan enkazda zamana karşı yarış!
Isı alınan enkazda zamana karşı yarış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayız
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındayız"
Adıyaman’dan helallik istiyoruz
"Adıyaman'dan helallik istiyoruz"
Fahrettin Koca’dan Malatya depremi açıklaması!
Fahrettin Koca'dan Malatya depremi açıklaması!
Binadaki çatlaklar ne anlama geliyor?
Binadaki çatlaklar ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman’da
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da
Baba ve kızı böyle kurtarıldı
Baba ve kızı böyle kurtarıldı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman’da
Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da
Bir kişi böyle kurtarıldı
Bir kişi böyle kurtarıldı
5,6’lık depremden acı haber!
5,6’lık depremden acı haber!
Uyumaya giren vatandaş için ekipler alarmda
Uyumaya giren vatandaş için ekipler alarmda
Yeşilyurt Belediye Başkanı A Haber’de
Yeşilyurt Belediye Başkanı A Haber'de
Daha Fazla Video Göster