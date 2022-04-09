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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.04.2022 18:09
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 17.02'de Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğunu bildirirken derinliğini 6.72 km olarak açıkladı. Deprem, Malatya'nın ilçeleri başta olmak üzere, çevre iller Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. Depremin ardından yapılan açıklamalarda, herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği kaydedildi. Depremi Canlı yayın konuklarımız Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Ercan Aksoy ile detaylandırdık.
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