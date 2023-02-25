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Malatya'da 4.7'lik deprem

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Giriş: 25.02.2023 00:18
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi.
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