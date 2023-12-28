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Malatya’da 4,6 büyüklüğünde deprem! Vali Ersin Yazıcı: Olumsuz bir durum yok, takip ediyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 13:06
Güncelleme:28.12.2023 13:06
Yaşanan deprem sonrası A Haber’e açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Emniyet, jandarma ve diğer kaynaklarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok ve gelişmeleri takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan uzak durmasını istiyoruz. Şu anda ağır hasarlı binaların yüzde 79’unu yıktık. Ancak vatandaşlarımızın buralardan uzak durmasını istiyoruz.” dedi.
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