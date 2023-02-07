Malatya'da 41. saatte enkazdan mucize anı: 3 çocuk A Haber canlı yayınında enkazdan böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan depremde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Malatya'da 3 çocuk depremin üzerinden 41 saat geçmesine rağmen mucize bir şekilde A Haber canlı yayınında enkazdan çıkarıldı. İşte o anlar...