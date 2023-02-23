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Malatya’da 2. depremde binaların çökme anı dron kamerasında

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Giriş: 23.02.2023 01:41
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da Çevre Yolu yakınlarında bulunan bazı binalar, ikinci depremde yıkıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi görevlilerince ilk depremin boyutunu belirlemek için çekimlerin yapıldığı sırada 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı, dronla kaydedildi. Kayıtta, çok katlı 5 binanın yıkılması ve sonrasında oluşan toz bulutu görülüyor.

2. depremde binaların çökme anı
2. depremde binaların çökme anı
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