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Malatya köy evleri tamamlanıyor! 230 köy evinin yapımı son sürat devam ediyor

A Haber
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Giriş: 06.06.2023 11:28
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşasına başlanan toplam 230 tek katlı köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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