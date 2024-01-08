08 Ocak 2024, Pazartesi
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber’de
Son dakika... AFAD verilerine göre saat 16.19’da Malatya Pütürge merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'da meydana gelen deprem ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise A Haber’de yaptığı açıklamalarla bölgedeki son duruma dair ayrıntıları paylaştı.