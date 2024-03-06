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Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Malatya mitinginde halka hitap edecek. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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