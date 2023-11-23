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Malatya, Adıyaman, Mardin, Elazığ ve Şanlıurfa sallandı! Deprem uzmanı A Haber'de uyarılarda bulundu: Büyük bir depremin...

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Giriş: 23.11.2023 19:11
Malatya Battalgazi saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Battalgazi'de saat 17.49'da 4.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremleri hisseden vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Depremler Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyüksaraç, depremin ardından A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Malatya, Adıyaman, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa'da hissedilen deprem bölgede büyük bir depremin habercisi mi? AFAD ve Kandil'liden peş peşe uyarılar...
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