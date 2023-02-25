Mal ve can kaybı var mı? A Haber'e bağlanan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir açıkladı

AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün de Malatya, Bingöl, Sivas ve Konya'da deprem olmuştu. A Haber'e bağlanan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.