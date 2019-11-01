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01.11.2019

Makam aracındaki Türk bayrağını öptü! Sosyal medya Batman'daki bu olayı konuşuyor

Batman'da bir kişinin trafik ışıklarında bekleyen Vali Hulusi Şahin'in makam aracındaki Türk bayrağını öpme anı MOBESE kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında girdi. İşte o anlar...

Batman'da bir kişinin Valinin makam aracındaki Türk bayrağını öpmesi MOBESE kamerasınca kaydedildi.

MOSEBE kamarasına yansıyan görüntülere göre, bir kişi caddede yürürken trafik ışıklarında bekleyen Vali Hulusi Şahin'in makam aracındaki Türk bayrağını gördü. Söz konusu kişi Vali Şahin'in de bulunduğu sırada aracın yanına yaklaşıp eğilerek Türk bayrağını öptü. Yaşananlara tanık olan Şahin, araçtan inerek bayrağı öpen kişiyle görüştü, kucaklaştı.

Vali Şahin, kendisini derinden etkileyen bu duruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makam arabasında asılı Türk bayrağını öpen Batmanlı amcamızın içten ve temiz bayrak sevgisi. İşte bizi biz yapan Anadolu'nun mayası." ifadelerini kullandı.

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