24 Haziran 2022, Cuma
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Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda! Edirnekapı'da toprağa verilecek
İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, Edirnekapı'da defnedilecek. Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve Emniyet ekipleri izdiham olmaması için vatandaşları içeri alırken gerekli aramalar da alınıyor. Bölgede trafik oluşmaması içinde önlemler alındı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.