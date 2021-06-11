11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Mahmur'a yapılan operasyon ABD'ye mesaj oldu"

"Mahmur'a yapılan operasyon ABD'ye mesaj oldu"

A Haber
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2021 16:49
Güncelleme:11.06.2021 17:17
Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen nokta operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Tokmakoğlu, Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlarda etkisiz kaldığını bu devre Türkiye'nin hamle yaptığını ifade etti. Bu operasyonların devam edeceğine dikkat çekti. Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen operasyonun Birleşmiş Milletlere, ABD'ye ve bölgeyi istikrarsızlaştırıp buradan bir şey elde etme çabası içerisinde olan, terör örgütünün arkasında durmaya çalışan her türlü güce bir mesaj olduğunu ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahmur kampı siyasi olarak Bağdat'a bağlı
"Mahmur kampı siyasi olarak Bağdat'a bağlı"
BM şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı katliam yapılıyor
"BM şemsiyesi altında Türkiye'ye karşı katliam yapılıyor"
Mahmur'a yapılan operasyon ABD'ye mesaj oldu
"Mahmur'a yapılan operasyon ABD'ye mesaj oldu"
Ha PKK’lı Karayılan ha Meclis’teki Ahmet Şık!
Ha PKK’lı Karayılan ha Meclis’teki Ahmet Şık!
MİT buldu Mehmetçik vurdu!
MİT buldu Mehmetçik vurdu!
Özgür Özel de Ahmet Şık'a sahip çıktı
Özgür Özel de Ahmet Şık'a sahip çıktı
Ahmet Şık'tan haddini aşan küstah sözler
Ahmet Şık'tan haddini aşan küstah sözler
PKK/KCK'nın Mahmur sorumlusu öldürüldü
PKK/KCK'nın Mahmur sorumlusu öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Dev eser hizmete giiryor
Dev eser hizmete giiryor
Kritik zirve öncesi önemli açıklamalar
Kritik zirve öncesi önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan cami açılışında flaş sözler
Başkan Erdoğan'dan cami açılışında flaş sözler
Daha Fazla Video Göster