"Mahmur'a yapılan operasyon ABD'ye mesaj oldu"

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen nokta operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Tokmakoğlu, Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlarda etkisiz kaldığını bu devre Türkiye'nin hamle yaptığını ifade etti. Bu operasyonların devam edeceğine dikkat çekti. Tokmakoğlu, Mahmur'a düzenlenen operasyonun Birleşmiş Milletlere, ABD'ye ve bölgeyi istikrarsızlaştırıp buradan bir şey elde etme çabası içerisinde olan, terör örgütünün arkasında durmaya çalışan her türlü güce bir mesaj olduğunu ifade etti.

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