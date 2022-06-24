24 Haziran 2022, Cuma
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Mahmud Ustaosmanoğlu'na veda! Fatih Camii'nde ebediyete uğurlanacak
Dün vefat eden büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Mahmud Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Beykoz'daki evinden uğurlanacak ve cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden son yolculuğuna gönderilecek. Cenazeyle ilgili son gelişmeleri A Haber muhabirleri sıcak noktalardan aktardı.