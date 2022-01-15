15 Ocak 2022, Cumartesi
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Mahmud Ahmedinejad A Haber'e özel yanıtladı! Nükleer görüşmelerden bu kez sonuç alınır mı?
Beykent Üniversitesi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 'Fahri Doktora' unvanının törenine katılan İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, A Haber'in sorularını yanıtladı, bölgesel gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Nükleer görüşmelerden yıllardır alınamayan sonucu, büyük zarar olarak gördüğünü söyleyen Ahmedinejad, bu kez herkes kendi sorumluluğunu ve üzerine düşeni yaparsa ortaklık sağlanabilir dedi. Eski Cumhurbaşkanı Avrupa Birliğini de uyardı, artık ABD’nin gölgesinden çıkma vaktidir dedi.