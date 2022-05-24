Mahkumların koronavirüs izni uzatıldı! Peki izinler neden uzatıldı?

Koronavirüs salgını nedeniyle ev iznine ayrılan mahkumların dönüşünün bir yıl daha ertelenmesindeki en önemli etken, izinli oldukları iki yıl içinde topluma karışma oranlarındaki olumlu artış oldu. Adalet Bakanlığı verilerine göre, halen kovid-19 izninde bulunan 103 bin 532 kişiden 25 bin 66'sı sigortalı bir işe girerek, aktif çalışma hayatına katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN