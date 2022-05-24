24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mahkumların koronavirüs izni uzatıldı! Peki izinler neden uzatıldı?

Mahkumların koronavirüs izni uzatıldı! Peki izinler neden uzatıldı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2022 16:26
Koronavirüs salgını nedeniyle ev iznine ayrılan mahkumların dönüşünün bir yıl daha ertelenmesindeki en önemli etken, izinli oldukları iki yıl içinde topluma karışma oranlarındaki olumlu artış oldu. Adalet Bakanlığı verilerine göre, halen kovid-19 izninde bulunan 103 bin 532 kişiden 25 bin 66'sı sigortalı bir işe girerek, aktif çalışma hayatına katıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun iftirasına sert yanıt
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun iftirasına sert yanıt
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atatürkçüleri neden tasfiye etti? CHP Atatürk konusunda samimi mi?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atatürkçüleri neden tasfiye etti? CHP Atatürk konusunda samimi mi?
Rusya’dan nükleer tehdit!
Rusya'dan nükleer tehdit!
Virüs mutasyona uğramadı
Virüs mutasyona uğramadı
Mahkumların izinler neden uzatıldı?
Mahkumların izinler neden uzatıldı?
İftiralarına çok sert tepki!
İftiralarına çok sert tepki!
Teröristler mağarada sıkıştırıldı
Teröristler mağarada sıkıştırıldı
Muhalefetin Osmanlı düşmanlığı!
Muhalefetin Osmanlı düşmanlığı!
Teröristlere ağır darbe
Teröristlere ağır darbe
Rumlardan yeni sondaj tahriki
Rumlardan yeni sondaj tahriki
550 bin kişi için süreç nasıl işleyecek?
550 bin kişi için süreç nasıl işleyecek?
Külliye’de yüksek istişare kurulu!
Külliye'de yüksek istişare kurulu!
Daha Fazla Video Göster