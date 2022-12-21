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Mahkemenin İmamoğlu kararı | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaoğlu’na: Oğluna sahip çık başka ebeveynler arama peşinde

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Giriş: 21.12.2022 12:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hakimlere “Ahmak” dediği için ceza alan Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmelere değinen Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Baba-oğlu” sözlerine de gönderme de bulundu. Başkan Erdoğan konuyla ilgili, “Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, bireysel eylemi nedeniyle ceza alan bir şahsa yasak kararını akılalmaz bir sevinçle, çak yaparak, sevinçle karşılayanlar mı ararsınız. Maşallah tekmili birden ortaya döküldü. CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor biz baba oğul gibiyiz. Bunlara duyunca biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demekten öte duramadık. Şaka bir yana 6'lı masanın ne yaptıkları, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız, bizim işimiz var ya...” dedi.
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