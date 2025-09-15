15 Eylül 2025, Pazartesi
Mahkeme Kılıçdaroğlu derse CHP bölünür mü?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında bugün karar bekleniyor. Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar var. A Haber ekipleri kritik noktalardan son gelişmeleri aktardı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.