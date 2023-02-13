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Mahallenin tam ortasında DEV ÇUKUR ve iki MAĞARA oluştu! İşte DEPREMİN dehşete düşüren ETKİSİ

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Giriş: 13.02.2023 10:13
Son dakika deprem haberi... Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından 1 hafta geçti. Şiddeti gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. ATV muhabiri Yavuz Oymak, Gaziantep'te mahallenin ortasında oluşan dev yarıkların içerisinden ortaya çıkan manzarayı aktardı. İşte görenlerin hayretler içerisinde kaldığı o görüntüler...
Mahallenin tam ortasında! Görenler inanamadı MAHALLENİN TAM ORTASINDA! GÖRENLER İNANAMADI

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