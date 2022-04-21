21 Nisan 2022, Perşembe
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Mağaradaki teröristleri dedektör köpek buldu! Teröristlerin kabusu keskin burunlar
Dedektör köpekler sahadaki Mehmetçiğin gizli kahramanı. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda hassas burunlu köpeğin üzerindeki kameraya çarpıcı görüntüler yansıdı. Köpeğe ateş açan 4 PKK'lı, yapılan operasyonla ölü ele geçirildi. Bursa Gemlik'teki tesiste özel eğitimden geçirilen köpekler Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte görev alıyor.