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Mağaradaki teröristleri dedektör köpek buldu! Teröristlerin kabusu keskin burunlar

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 15:23
Dedektör köpekler sahadaki Mehmetçiğin gizli kahramanı. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda hassas burunlu köpeğin üzerindeki kameraya çarpıcı görüntüler yansıdı. Köpeğe ateş açan 4 PKK'lı, yapılan operasyonla ölü ele geçirildi. Bursa Gemlik'teki tesiste özel eğitimden geçirilen köpekler Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte görev alıyor.
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