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Mağaradaki PKK'lıları dedektör köpek böyle buldu! Operasyondan en çarpıcı görüntü

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 12:35
Güncelleme:21.04.2022 12:40
TSK, Irak’ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Bir mağaraya yapılan operasyonda hassas burunlu köpeğin üzerindeki kamera çarpıcı görüntüler tespit etti. Hainler mağaraya giren dedektör köpeğe ateş açtı. Dedektör köpeğin bulduğu 4 PKK'lı öldürüldü. İşte o anları A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında anlattı.
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