Mağaradaki PKK'lıları dedektör köpek böyle buldu! Operasyondan en çarpıcı görüntü

TSK, Irak’ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Bir mağaraya yapılan operasyonda hassas burunlu köpeğin üzerindeki kamera çarpıcı görüntüler tespit etti. Hainler mağaraya giren dedektör köpeğe ateş açtı. Dedektör köpeğin bulduğu 4 PKK'lı öldürüldü. İşte o anları A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında anlattı.

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