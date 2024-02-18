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Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı

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Giriş: 18.02.2024 13:15
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Şirketin Türkiye müdürü C.D. gözaltına alındı.
Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı
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