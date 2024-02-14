14 Şubat 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi!
Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında öğle saatlerinde toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 dönüm bir alandan kayan tonlarca toprak yaklaşık 100 dönüm alana yayıldı. Toprak kaymasıyla birlikte 9 çalışan toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için 400 kişilik ekip çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Toprak kaymasından önce maden sahası dron ile havadan görüntülenmiş.