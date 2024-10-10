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Macron geri adım mı attı? Ortaklar arasında ambargo krizi

Macron geri adım mı attı? Ortaklar arasında ambargo krizi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 08:46
Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulundu. Çağrının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ağır eleştirilerde bulundu. İkili arasında telefon trafiği yaşandı. İşte tüm detaylar…
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