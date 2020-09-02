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Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

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Giriş: 02.09.2020 20:54
Güncelleme:02.09.2020 21:06
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Koca, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur." dedi.
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