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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan Başkan Erdoğan’ın barış çabalarına övgü

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 12.07.2024 08:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmüştü. Orban, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede; Türkiye'nin Ukrayna'daki barış çabalarından övgüyle söz etti. Orban, savaşan taraflar arasında diyalog sağlayabilen tek liderin Erdoğan olduğuna dikkati çekti.
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