Macar ekip anne ile bebeğini kurtardı! İşte o anlar

Depremden etkilenen Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede görev yapan Macar arama kurtarma ekipleri bir çocuk ve annesini kurtardı. İşte o görüntüler...

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