Maç, tiyatro, sinema ve birçok etkinliğe koronavirüs aşısı şartı! Olmayan giremez

Türkiye, 1 Temmuz itibari ile normalleşme sürecine girerken aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Sonbahar aylarına kadar nüfusun yüzde 70-80'inin aşılanıp rahatlaması için hedef kitle olarak aşıya en duyarsız kesim olan 18-35 yaş grubuna dönük özel çalışmalar yapılacağı ve birçok etkinlikte aşı şartının aranacağı belirtildi.