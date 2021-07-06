06 Temmuz 2021, Salı
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Maç, tiyatro, sinema ve birçok etkinliğe koronavirüs aşısı şartı! Olmayan giremez
Türkiye, 1 Temmuz itibari ile normalleşme sürecine girerken aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Sonbahar aylarına kadar nüfusun yüzde 70-80'inin aşılanıp rahatlaması için hedef kitle olarak aşıya en duyarsız kesim olan 18-35 yaş grubuna dönük özel çalışmalar yapılacağı ve birçok etkinlikte aşı şartının aranacağı belirtildi.