Maaşlarını alamayan işçilerden CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye tepki! Yakışıksız cevap

5 aydır işçilerin maaşını ödemeyen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den kendisine "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" diye soru soran belediye çalışanına yakışıksız cevap: "Sana hesap mı vereceğim"

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