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Maaşlarını alamayan işçilerden CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye tepki! Yakışıksız cevap

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Giriş: 12.12.2022 13:09
5 aydır işçilerin maaşını ödemeyen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den kendisine "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" diye soru soran belediye çalışanına yakışıksız cevap: "Sana hesap mı vereceğim"
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