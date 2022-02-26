Lviv’de siren sesleri! Füze saldırısı ihbarıyla birlikte halk sığınaklara kaçtı

Son dakika haberine göre… Rusya’nın hedeflerinden biri de Ukrayna’nın önemli noktalarında biri olan ve sınıra yakın nokta olan Lviv. Sabah saatlerinde buraya asker indirilmiş ancak Ukrayna güçleri tarafından püskürtüldü. Öğle saatlerinden sonra ise Lviv’de sirenler çaldı ve füze saldırısı ihbarıyla birlikte halk sığınaklara kaçtı. Bölgede bulunan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali gelişmeleri aktardı.

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