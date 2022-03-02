02 Mart 2022, Çarşamba
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Lviv’de neler oluyor? Kırım Türkü A Haber’de anlattı
2014'teki Rusya'nın Kırım ilhakının ardından Lviv'e yerleşen Kırım Türkü Eyvaz Bekir Lviv’deki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Eyvaz Bekir, “Lviv en sakin şehirlerden biri olmaya devam ediyor. Şu anda endişeliyiz biraz. Belerus’a Rusya çok fazla sayıda tank getirmiş durumda. Bir saldırı ihtimali var. Kırım’da durumlar çok zor. Rusya buraya çok fazla askeri taşıdı.” ifadelerini kullandı.