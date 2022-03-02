02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Lviv’de neler oluyor? Kırım Türkü A Haber’de anlattı

Lviv’de neler oluyor? Kırım Türkü A Haber’de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2022 12:49
2014'teki Rusya'nın Kırım ilhakının ardından Lviv'e yerleşen Kırım Türkü Eyvaz Bekir Lviv’deki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.  Eyvaz Bekir, “Lviv en sakin şehirlerden biri olmaya devam ediyor. Şu anda endişeliyiz biraz. Belerus’a Rusya çok fazla sayıda tank getirmiş durumda. Bir saldırı ihtimali var. Kırım’da durumlar çok zor. Rusya buraya çok fazla askeri taşıdı.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lviv’de neler oluyor?
Lviv’de neler oluyor?
İşte Kiev’deki sığınaklar!
İşte Kiev’deki sığınaklar!
Herson’da neler yaşanıyor?
Herson’da neler yaşanıyor?
A Haber Kiev’de vurulan TV kulesinde!
A Haber Kiev’de vurulan TV kulesinde!
Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız
"Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız"
Rusya başarılı olacak mı?
Rusya başarılı olacak mı?
Harkov’da son durum ne?
Harkov’da son durum ne?
Sokak savaşına hazırlık mı?
Sokak savaşına hazırlık mı?
Sokak savaşlarını kim kazanacak?
Sokak savaşlarını kim kazanacak?
Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu’dan açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu’dan açıklamalar
Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı var
"Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı var"
Rus askerlerinin görüntüleri yayınlandı
Rus askerlerinin görüntüleri yayınlandı
Daha Fazla Video Göster