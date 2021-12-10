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Lütfü Türkkan'ın küfür sessizliği! Meral Akşener sus talimatı mı verdi?

A Haber
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Giriş: 10.12.2021 11:06
Meral Akşener'in 5 Kasım'daki Bingöl ziyaretinde şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan bir ayı aşkın süredir sessizliğini koruyor. İddiaya göre Meral Akşener, İYİ Parti Kocaeli milletvekiline konuşma yasağı getirdi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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