Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliğinde yıkım kararı kesinleşti, çiftlik tahliye ediliyor. Tahliye için bölgeye gelen belediye ve elektrik dağıtım firması ekipleri, jandarma personelinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde çiftlikte incelemelerde bulunuyor.