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Lütfü Türkkan neden ihraç edilmedi? Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

A Haber
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Giriş: 15.11.2021 12:59
İYİ Partili Lütfü Türkkan neden ihraç edilmedi? Tepkilerin odağındaki Lütfü Türkkan vekillikten istifa edecek mi? Siyasette "küfür dili"ni kim istiyor? Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine neden sessiz kalınıyor? Türkkan'ın dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Projeler neden muhalefetin hedefinde? Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeler neden tehdit ediliyor? AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Bir siyasetçinin aziz milleti tarafından seçildiğini unutmaması lazım." dedi. Özarslan ise "Bu mesele İP’li vekilin ifadesi olsa da sadece İP’in meselesi olarak düşünülemez. Partinin iç meselesi olmaktan ziyade Türk milletinin tamamını ilgilendirir." şeklinde konuştu.
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