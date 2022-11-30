Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

İstanbul Emniyeti Türkiye'ye getirilen ancak süresi dolmasına rağmen çıkış yapmayan 19 aracı tespit ederek el koydu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş lüks otomobillerin sergilendiği noktadan detayları aktardı.

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