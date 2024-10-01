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Lübnan’ı işgal girişimi nasıl sonuçlanır?

Lübnan’ı işgal girişimi nasıl sonuçlanır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 14:04
Hizbullah nasıl direnecek? Bölge ülkelerin tepkisi ne olacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu, "İran’ın dış politikası çökmüştür." dedi.
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