Lübnan’ı işgal girişimi nasıl sonuçlanır?

Hizbullah nasıl direnecek? Bölge ülkelerin tepkisi ne olacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu, "İran’ın dış politikası çökmüştür." dedi.

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