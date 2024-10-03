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Lübnan’dan Mersin’e göç başladı! Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?

Lübnan’dan Mersin’e göç başladı! Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 16:06
İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından yeni bir insanı göç dalgası yaşanıyor. Lübnan'daki savaştan kaçan başka ülke vatandaşları gemilerle Mersin'e geliyor. Türkiye, Lübnan'daki Türk vatandaşların tahliyesi için hazırlıkları tamamladı.
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