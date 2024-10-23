Lübnan’da yaşayan Türkler A Haber’e konuştu

Lübnan haftalardır İsrail saldırısı altında. İşgal ordusu ülkenin dört bir yanını bombalarken, Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları da endişeli. Bazıları Türkiye'nin tahliye operasyonlarıyla evlerini arkalarında bırakarak ayrılmak zorunda kaldı. Bazıları ise doğup büyüdükleri Lübnan'ı terk etmek istemiyor. Lübnan'da yaşayan o Türkler A Haber'e konuştu. Hem yaşadıkları zorlukları hem de ana vatan Türkiye'ye olan bağlılıklarını anlattı.

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