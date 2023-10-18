18 Ekim 2023, Çarşamba
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Lübnan’da İsrail’e tepki protestosu! Göstericiler ABD büyükelçilik binasına girmeye çalıştı
İsrail savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde savaştan kaçan çocuklar ve kadınların sığındığı yaralıların tedavi edildi hastaneyi vurması infiale yol açtı. Yaşananlar tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Lübnan’da İsrail’e tepkiler giderek artarken göstericiler ABD büyükelçilik binasına girmeye çalıştı.