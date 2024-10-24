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Lübnan tezkeresi Meclis’ten geçti! 1 yıl daha Lübnan’da kalacaklar

Lübnan tezkeresi Meclis’ten geçti! 1 yıl daha Lübnan’da kalacaklar

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 08:56
Lübnan tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Aynı tezkereye daha önce “Hayır” oyu veren DEM Parti bu kez “Çekimser” kaldı. Diğer partiler ise “Evet” oyu verdi. Alınan karala, Mehmetçik bir yıl daha Lübnan'da görev yapacak.
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