Lübnan tezkeresi Meclis’ten geçti! 1 yıl daha Lübnan’da kalacaklar

Lübnan tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Aynı tezkereye daha önce “Hayır” oyu veren DEM Parti bu kez “Çekimser” kaldı. Diğer partiler ise “Evet” oyu verdi. Alınan karala, Mehmetçik bir yıl daha Lübnan'da görev yapacak.

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